Новогодний декор 2019: как украсить дом к праздникам

Фото: Andrey Sokruta workshop

Новый год – не тот случай, когда нужно во что бы то ни стало стремиться к оригинальности: это праздник традиций, а все традиции рано или поздно становятся банальными. Все определяется нашим к ним отношением: мы любим новогоднюю банальность за то, что она повторяется, и из года в год позволяет переживать искреннюю детскую радость. Украшать свое жилище стоит в соответствии с этой концепцией – не гнаться за модой, а создавать уют и праздник для своего «внутреннего ребенка». Ну, или для настоящего, если он есть.

Дизайнер интерьера Андрей Сокрута, основатель студии Andrey Sokruta workshop, поделился полезными, простыми и доступными в исполнении советами по украшению дома к Новому году, сообщает ONLINE.UA.

Прелесть новогоднего декора в том, что праздничные тренды остаются актуальными очень долго – даже когда появляется что-то новое, никто не успевает за два месяца вдоволь налюбоваться, и нововведение остается в моде еще несколько лет. Посему, если вы не готовы «изобретать велосипед», не стоит усложнять себе задачу. Елка останется елкой, даже если вы выложите ее на стене из пайеток или сделаете 3D-голограмму.

«В лесу она росла»: идеи для новогодней елки

От «живых» елок люди все чаще отказываются, заботясь об окружающей среде, и здорово, если вы тоже поддерживаете эту тенденцию. В таком случае, у вас уже наверняка давно куплена красивая, пушистая искусственная елочка – большая или не очень – которую нужно лишь распаковать, собрать и нарядить. Что касается последнего, лучше не усердствовать, и выбрать игрушки 1-2 цветов или видов – например, зеленые и желтые шары, красные банты и серебряные колокольчики, традиционные полосатые «леденцы» и золотистые шарики.

Елка, наряженная сразу всеми цветами радуги, может выглядеть органично только в очень строгом и сдержанном интерьере. Но даже в этом случае лучше остановиться на одном виде игрушек – в идеале, однотонных традиционных шарах, выдержанных в одной стилистике. «Винегрет» из расписных шариков, шишек, стеклянных конфет, сказочных персонажей и прочих игрушек родом из детства выглядит неопрятно.

«Плоскими» елками, нарисованными на стене или выложенными с помощью каких-либо украшений, уже никого не удивишь, но и устареть эта тенденция еще не успела, а для владельцев маленьких квартир она будет актуальной всегда. Для создания такой композиции можно использовать гирлянду, любые елочные игрушки, открытки, ветки и шишки, магнитики, рождественские пряники и многое другое.

Праздничные огни

Фото: Andrey Sokruta workshop

Что касается светящихся гирлянд и других огней, здесь принцип тот же, что и с елкой: если ваш интерьер минималистичен и даже аскетичен, можете «отрываться» по полной, завесив дом разноцветными лампочками и расставив везде свечи всех форм, цветов и размеров. Но обычно в помещении уже и так присутствуют другие предметы декора, помимо обычных бытовых вещей – и чем больше в комнате различного наполнения, чем оно пестрее и разношерстнее, тем скромнее должны быть украшения. С однотонной матовой «желтой» гирляндой точно не ошибетесь.

Рождественский венок

Фото: Andrey Sokruta workshop

Еловый венок на двери стал традиционным не только для традиционно католических регионов. В салонах декора можно найти сотни вариаций на эту тему: венки из натуральных и искусственных веток, из цветов и шишек, из лозы и сушеных фруктов, из винных пробок и фетровых шариков… Обладая фантазией и свободным временем, такой венок можно даже сделать самостоятельно.

Принцип умеренности

Ничто так не отравляет праздничную атмосферу, как постоянные хлопоты и беспорядок в доме. А излишек декора порядка не добавляет – если вы не можете взять с полки книгу так, чтобы не опрокинуть статуэтку очередного оленя или фарфорового Деда Мороза, где-то вы перестарались и стоит умерить пыл. Превращать квартиру в сувенирную лавку не стоит – это дело не столько хорошего или плохого вкуса, сколько обычного комфорта. А какой семейный праздник без комфорта?