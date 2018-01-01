Порошенко сообщил о тысячах российских танков и артсистем возле украинской границы

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко заявил, что Россия увеличила наземные группировки войск вдоль границы Украины, на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в Крыму. Соответствующее видео было опубликовано на его странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Наземные группировки войск РФ вдоль границы Украины, на временно оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму насчитывают 28 батальонных тактических групп, более 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем и 442 РСЗО, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", — отметил Порошенко.

По его словам, данные космической разведки демонстрируют размещение российских танков на расстоянии 18 км от украинской границы. Так, президент подчеркнул, что только на одном из направлений численность танков от середины сентября увеличилась почти втрое — с 92 до 250 машин.