"Что это такое?": Путин отреагировал на "угрозы" взорвать Керченский мост

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин связал задержание украинских моряков возле Керчи с угрозой подрыва Керченского моста. Кроме того, глава Кремля добавил, что РФ будет делать в Крыму все для своей защиты, хотя "лишнего" делать не планирует. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, передает ONLINE.UA.

Российский президент утверждает, что 11 сентября украинские судна, в том числе и военные, выполнили все требования – и российские лоцманы провели их в порты назначения, а 25 ноября была "целенаправленная провокация".

"Мы уже показывали бортовой журнал. Прямо написано: "проникнуть тайно". Ну, что это такое? Без лоцманской проводки неизвестно, что может произойти. Тем более, некоторые деятели, которые сегодня правят бал в Киеве, публично заявляют о своей готовности взорвать (Керченский) мост", – заявил президент РФ.

Путин цинично отметил, что "обычную деятельность никто не ограничивает".

"Конечно, мы не можем этого допустить. Это было бы глупо с нашей стороны... А что касается обычной деятельности – никто не ограничивает, пожалуйста", – сказал Путин.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее Путин рассказал, что его кум, лидер пророссийской организации "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук летал в Россию, чтобы договорится о освобождении 24 украинских моряков.