"Незаконное сборище раскольников": патриарх Кирилл отметился дерзким заявлением

"Незаконное сборище раскольников": патриарх Кирилл отметился дерзким заявлением

  |  Украина   |   Читати українською
Патріарх Кирило (фото — commons.wikimedia.org)

Патриарх Московский Кирилл просит предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты объединительного собора в Киеве, который он цинично назвал "незаконным сборищем раскольников". Соответствующее обращение опубликовано на сайте Русской православной церкви, передает ONLINE.UA.

Кирилл заявил, что недоумевает, почему "голос многомиллионной канонической Церкви в Украине" остается не услышанным и высказал убеждение, что в Украине проявляется "глубокое расхождение предстоятеля и иерархов Константинопольской Церкви с православной канонической традицией".

"Наступает время, когда дальнейшее молчание уже невозможно, ибо то, что происходит на наших глазах, – вызов всему православному миру. Нет сомнений, что украинский сценарий в будущем может быть реализован по отношению к любой другой Поместной Церкви", — заявил российский патриарх.

Кроме того, он просит предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты "незаконного сборища раскольников", которое состоялось в Киеве, а также "поднять свой авторитетный голос и в меру сил сделать все возможное, чтобы остановить разрушительные для Православия действия".

"Призываю Вас и всю полноту (вашей) Святой Церкви не признавать новообразованную псевдоцерковную структуру и не вступать с ней в общение", – написал он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви московского патриархата. Указано, что "за" проголосовали 240 народных депутатов во время пленарного заседания 20 декабря.

Источник: ONLINE.UA Теги: УПЦ МП, патріарх Кирило, ПЦУ, церковь, автокефалия
Новости других СМИ
"Пусть потом не пищат": Путин прокомментировал возможность начала ядерной войны
"Пусть потом не пищат": Путин прокомм...
"Что это такое?": Путин отреагировал на "угрозы" взорвать Керченский мост
"Что это такое?": Путин отреагировал ...
Порошенко сообщил о тысячах российских танков и артсистем возле украинской границы
Порошенко сообщил о тысячах российских танков и...
Прогноз погоды в Украине на пятницу - 21 декабря
Прогноз погоды в Украине на пятницу - 21 декабря
"Хотим мира в Украине": Путин шокировал новым заявлением
"Хотим мира в Украине": Путин шокиров...
Рада наконец-то приняла законопроект об изменении названия УПЦ МП
Рада наконец-то приняла законопроект об изменен...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи