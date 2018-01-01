Сестра Майкла Джексона предстанет перед судом: что случилось

На известную певицу Джанет Джексон, родную сестру Майкла Джексона, подал иск ее бывший менеджер Денни О’Донован. Судебная тяжба касается не только Джанет, но и ее брата и партнера Рэнди Джексона, передает ONLINE.UA со ссылкой на TMZ.

Указано, что Денни О’Донован устроился менеджером к знаменитостям еще в июле 2016 года. Мужчина активно занимался организационными вопросами тура артистки State of the World Tour. Согласно договоренности, ежемесячно он должен был получать 25 тысяч долларов, однако выплаты прекратились менее чем за полгода.

"Денни О’Донован обратился за помощью в суд, чтобы вернуть заработанные средства. По его подсчетам, сумма, которую должны выплатить Джанет и Рэнди Джексоны, достигает 300 тысяч долларов. Сейчас ни артистка, ни ее представители не комментируют скандального иска. Однако, согласно законам США, Джанет Джексон и ее брат Рэнди должны будут появиться в зале суда в ближайшее время", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее дочь Майкла Джексона Перис рассказала, как над ней надругались в несовершеннолетнем возрасте.