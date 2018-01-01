Будут непредсказуемые последствия: появилась первая реакция УПЦ МП на закон о переименовании

Законопроект №5309 о переименовании церкви нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины. С данным заявлением выступили в Украинской православной церкви Московского патриархата, передает ONLINE.UA со ссылкой на юридический отдел УПЦ МП.
В заявлении отмечается, что Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-либо преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений.
"А принуждение Украинской Православной Церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, что может привести к непредсказуемым последствиям в обществе", — говорится в сообщении.
"Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к Президенту Украины применить к этому закону право вето", — добавили в церкви.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви московского патриархата. Указано, что "за" проголосовали 240 народных депутатов во время пленарного заседания 20 декабря.