Будут непредсказуемые последствия: появилась первая реакция УПЦ МП на закон о переименовании

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Законопроект №5309 о переименовании церкви нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины. С данным заявлением выступили в Украинской православной церкви Московского патриархата, передает ONLINE.UA со ссылкой на юридический отдел УПЦ МП.

В заявлении отмечается, что Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-либо преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений.

"А принуждение Украинской Православной Церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, что может привести к непредсказуемым последствиям в обществе", — говорится в сообщении.

Кроме того, в УПЦ МП добавили, что заставить ее к переименованию украинская власть якобы хочет на потеху Православной церкви Украины, которая "хочет забрать себе это название".

"Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к Президенту Украины применить к этому закону право вето", — добавили в церкви.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви московского патриархата. Указано, что "за" проголосовали 240 народных депутатов во время пленарного заседания 20 декабря.