Это нужно увидеть: зонд сфотографировал "ледяное озеро" Марса

Это нужно увидеть: зонд сфотографировал "ледяное озеро" Марса

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Фото: pixabay.com

Зонд Марс-Экспресс прислал фото кратера Королева на Марсе — он полностью заполнен замороженной водой и выглядит как большое снежное пятно. Снимки были опубликованы Европейским космическим агентством, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

Стоит отметить, что аппарат занимается исследованием Красной планеты с 25 декабря 2003 года. Параллельно он также собирает информацию о Фобосе, с которым регулярно сближается.

"По мнению ученых, наличие на Марсе воды — это лишь остатки от прежних запасов. Согласно одной из теорий, на Красной планете ранее существовали реки, озера и океаны, сравнимые по объемам с Северным Ледовитым океаном.Ряд ученых придерживается мнения, что впоследствии эти запасы воды испарились в космос вместе с атмосферой планеты. Лишь небольшая часть воды сохранилась в виде ледовых шапок", — сказано в сообщении.

Кратер Королев — один из крупнейших кратеров на обратной стороне Луны. Диаметр — 417 км. Он назван в честь Сергея Павловича Королева — конструктора космической техники, «отеца советской космонавтики» (название принято Международным астрономическим союзом в 1970 году).

Это нужно увидеть: зонд сфотографировал "ледяное озеро" Марса (1)

Фото: ESA/DLR/FU Berlin

Ранее ONLINE.UA публиковал фото Кровавой Луны 2018 , которые были сделаны с космоса.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: ледяное озеро, Марс, зонд, космос
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