Нидерланды хотят наказать Россию за сбитый Boeing MH17 - первые подробности

Фото: gottstat.com

Власти Нидерландов планируют подать иск в международный уголовный суд на Россию за сбитый над Донбассом Boeing MH17. Это указано в письме министра иностранных дел Голландии Стефа Блока в парламент, передает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Кроме того, в письме отмечается, что РФ отказалась от любых переговоров о возможном урегулировании и компенсации жертвам.

"Правительство рассматривает возможные следующие шаги, включая и передачу вопроса в суд или международные организации", — говорится в тексте.

Сообщается также, что Нидерланды и Австралия, граждане которой также пострадали в авиакатастрофе, "сделали несколько запросов к России по дипломатическим каналам для участия в официальных встречах ради установления истины и подотчетности перед ближайшими родственниками жертв".

Дипломат также подчеркнул, что эти усилия не привели к переговорам "об ответственности России", которая продолжает отрицать свою причастность к удару по Boeing.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главы МИД G7 заявили, что Россия должна немедленно связаться с Австралией и Нидерландами, чтобы разъяснить и дать ответы на вопросы, касающиеся любых возможных нарушений международного права в деле MH17. Кроме того, власти Большой семерки призвали РФ полностью сотрудничать со следствием, чтобы установить истину и добиться справедливости.