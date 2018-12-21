Курс валют на сегодня 21 декабря - доллар подешевел, евро стал дешевле

На пятницу, 21 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 21 декабря цена доллара США составит 27 гривен 58 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 14 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 58 копеек, что в свою очередь на 3 копейки меньше чем в четверг, 20 декабря.

В четверг, 20 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.55/27.51 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.54/31.49 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине