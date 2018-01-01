Ситуация на Донбассе обостряется - среди бойцов ВСУ есть раненые

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе продолжает обостряться: за прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 1 украинский военный получил ранения. От начала текущих суток оккупанты открывали огонь по позициям ОС возле Чермалика.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций ОС в районе населенных пунктов Луганское на Донецком направлении и дважды в районе населенного Гнутово на Мариупольском направлении, из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное, что на Мариупольском направлении", — подчеркнули в штабе.

Также отмечается, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Станица Луганская, Марьинка, Красногоровка, Луганское, Гнутово, Лебединское.

"Для подавления огневых провокаций противника, подразделения применяли дежурные огневые средства", — сказано в сообщении.

От начала этих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных возле населенного пункта Чермалык, что на Мариупольском направлении.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что боевики "ДНР" начали готовиться к масштабному наступлению ВСУ.