Создание морской базы на Азовском море - в Минобороны сделали важное заявление

Министр обороны Степан Полторак заявил, что приоритетной задачей Министерства обороны в 2019 году будет создание морской базы и штаба ВМС Украины в Азовском море, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".
Чиновник подчеркнул, что командование Военно-морских сил должно предоставить расчеты по созданию такой морской базы.
"Нам нужно усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море", — подчеркнул Полторак.
По мнению чиновника, приоритетом на 2019 год будет создание морской базы в Азовском море и штаба Военно-морских сил.
Напомним, недавно министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в Брюсселе по прибытии на заседание Совета ЕС заявил, что Евросоюз будет оказывать давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она обеспечила свободное судоходство в районе Керченского пролива
Ранее ONLINE.UА сообщал, что санкции Евросоюза, привязанные к минским договоренностям, не работают, поэтому необходимо срочно создать механизм санкций, связанный с нарушениями международного права и прав человека. С данным заявлением выступила Натали Точчи, которая является советницей высокой представительницы ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.