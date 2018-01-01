Создание морской базы на Азовском море - в Минобороны сделали важное заявление

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Министр обороны Степан Полторак заявил, что приоритетной задачей Министерства обороны в 2019 году будет создание морской базы и штаба ВМС Украины в Азовском море, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".

Чиновник подчеркнул, что командование Военно-морских сил должно предоставить расчеты по созданию такой морской базы.

"Нам нужно усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море", — подчеркнул Полторак.

По мнению чиновника, приоритетом на 2019 год будет создание морской базы в Азовском море и штаба Военно-морских сил.

Напомним, недавно министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс в Брюсселе по прибытии на заседание Совета ЕС заявил, что Евросоюз будет оказывать давление на Российскую Федерацию для того, чтобы она обеспечила свободное судоходство в районе Керченского пролива