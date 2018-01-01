"Немедленно!": США и ЕС выдвинули России жесткое требование

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Посольство США в Украине призвало РФ освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех украинских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении посольства в Twitter, передает ONLINE.UA.

"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно", — подчеркнули в ведомстве.

Позицию Штатов также поддержали в Евросоюзе.

"Мы ожидаем немедленного освобождения крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который был задержан российскими властями", — написала в Twitter пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич.

Отметим, недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция США о том, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться только после возвращения Украине ее кораблей и моряков, не может служить основанием для отмены следствия по делу "о незаконном пересечении границы РФ".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Порошенко выступил с важным заявлением о военном положении в Украине, которое ввели из-за открытой агрессии России в Азовском море.