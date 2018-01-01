В США рассказали, как будут следить за РФ

Американские военно-морские силы планируют развернуть на Алеутских островах патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon, чтобы следить за деятельностью России в Арктике, передает ONLINE.UA со ссылкой на заявление секретаря ВМС США Ричарда Спенсера.

Отмечается, что самолеты разместят на острове Адак в западной части Алеутских островов. Ранее там располагалась база ВМС США, однако в 1997 году ее закрыли, а военную взлетную полосу передали в коммерческое пользование.

По словам американского чиновника, размещение самолетов на Алеутских островах позволит США следить за российским Тихоокеанским флотом. Причиной такого решения является значительное увеличение Москвой своего военного присутствия в Арктике.

"Если бы у меня был карт-бланш, было бы замечательно получить корабли ледокольного типа. Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману... На данный момент ВМС США сейчас присутствуют в этом регионе "в небе и под водой", а также изучают дополнительные варианты для повышения боеготовности своих сил в регионе. Для этого они сотрудничают с береговой охраной Штатов", — говорит Спенсер.

Как сообщал ONLINE.UA, власти ЕС намерены создать совместную разведывательную школу в рамках проекта Постоянного структурного сотрудничества — Permanent Structured Cooperation (PESCO).