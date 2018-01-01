Украина наконец-то получила транш МВФ - первые подробности

Петро Порошенко та Крістін Лагард (фото — wikipedia.org)

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года. Указано, что поступления от Фонда составляют 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долларов), передает ONLINE.UA со ссылкой на НБУ.

"Новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долларов) в течение 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжение фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления", — сказано в сообщении.

Кроме того, стоит отметить, что продолжение сотрудничества с Фондом также открыло Украине доступ к связанному финансированию. 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине гарантии на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов, что со своей стороны поможет правительству привлечь капитал на международных рынках в 2019 году.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МВФ назвали рекордную сумму мирового долга — в 2018 году он достиг 184 трлн долларов.