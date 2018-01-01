Минская епархия БПЦ признала ПЦУ "раскольнической общиной"

Минская епархия БПЦ признала ПЦУ "раскольнической общиной"

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Минская епархия Белорусской православной церкви официально заявила свою позицию относительно создания Православной церкви Украины, назвав создание ПЦУ и избрания ее председателя "посягательством Константинополя на каноническую территорию Русской православной церкви", передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу БПЦ.

"Признать раскольнической общиной Автокефальную церковь Украины во главе с митрополитом киевским и всея Украины Епифанием. Объяснить невозможность служить с духовенством этой церкви", — говорится в официальном заявлении.

В БПЦ цинично отметили, что будут молиться за решение "конфликта в Украине", исцеления "раскола" и мир среди братского народа Украины. Кроме того, Белорусская православная церковь поддержала главы УПЦ МП Онуфрия и поблагодарила Московского патриарха Кирилла за "твердость в позиции за чистоту церковных канонов".

"Поддержать решение Синода Русской православной церкви, Синода Белорусской православной церкви и других структур о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", – написано в заявлении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что патриарх Московский Кирилл просит предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты объединительного собора в Киеве, который он цинично назвал "незаконным сборищем раскольников".

Источник: ONLINE.UA Теги: Беларусь, церковь, ПЦУ, УПЦ МП
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