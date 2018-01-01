Эксперты назвали лучшего боксера 2018 года - и это украинец

Стоит отметить, что в голосовании Александр опередил еще одного украинца Василия Ломаченко, который в 2018 году провел два боя, а благодаря победе над Хосе Педрасой объединил титулы WBA и WBO в легком весе, чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по четырем версиям Энтони Джошуа, одного из самых популярных бойцов в США Майки Гарсию и перспективного боксера полусреднего веса Мориса Хукера.

Напомним, украинский боксер Александр Усик занял третье место в мировом рейтинге лучших боксеров по версии авторитетного портала BoxRec. Абсолютный чемпион мира значительно улучшил свои позиции после эффектной победы над британцем Тони Беллью, в бою с которым Усик защитил все свои чемпионские пояса.

Ранее ONLINE.UА публиковал зрелищное видео нокаута, в который Александр Усик отправил Тони Беллью во время супербоя в Манчестере 10 ноября. После поражения британец заявил о завершении карьеры, отметив, что проиграл лучшему.