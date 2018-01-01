Прогноз погоды в Украине на субботу - 22 декабря

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор.— Фрэнк Хаббард
Погода на завтра в Киеве
В субботу в Киеве ночью будет малооблачно. Утром будет пасмурно, небольшой снег. Днем будет пасмурно, снег. Вечером пасмурно, небольшой дождь. Температура на протяжении дня будет колебаться от -5 до +2°C.
Ночью -5°C. Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Утром -4°C. Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Днем -1°C. Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Вечером +2°C. Относительная влажность 90%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Симферополе — прогноз погоды на 22 грудня
- Виннице — прогноз погоды на 22 грудня
- Одессе — прогноз погоды на 22 грудня
- Тернополе — прогноз погоды на 22 грудня
- Киеве — прогноз погоды на 22 грудня
- Бердянске — прогноз погоды на 22 грудня
- Сумах — прогноз погоды на 22 грудня
- Кривом Роге — прогноз погоды на 22 грудня
- Кропивницком — прогноз погоды на 22 грудня
- Полтаве — прогноз погоды на 22 грудня
- Мариуполе — прогноз погоды на 22 грудня
- Ровно — прогноз погоды на 22 грудня
- Львове — прогноз погоды на 22 грудня
- Луганске — прогноз погоды на 22 грудня
- Запорожье — прогноз погоды на 22 грудня
- Днепре — прогноз погоды на 22 грудня
- Харькове — прогноз погоды на 22 грудня
- Херсоне — прогноз погоды на 22 грудня
- Луцке — прогноз погоды на 22 грудня
- Ужгороде — прогноз погоды на 22 грудня
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 22 грудня
- Хмельницком — прогноз погоды на 22 грудня
- Черкассах — прогноз погоды на 22 грудня
- Донецке — прогноз погоды на 22 грудня
- Чернигове — прогноз погоды на 22 грудня
- Николаеве — прогноз погоды на 22 грудня
- Житомире — прогноз погоды на 22 грудня
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от +4 до +7°C
Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +6°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +3°C
Температура ночью -5°C (малооблачно). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +3°C
Температура ночью -4°C (малооблачно). Относительная влажность 94%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +3°C (малооблачно). Относительная влажность 80%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +2°C (малооблачно). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +4°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +4°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +4°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до 0°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.
Температура днем -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +2°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 98%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 96%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 93%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью -2°C (пасмурно). Относительная влажность 99%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура днем 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 94%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.
Температура днем -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +3°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 98%. Ветер 5 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 96%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +4°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +4°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +4°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +4°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 91%. Ветер 4 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +4°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 98%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +3°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 96%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 96%. Ветер 5 м/c.
Температура днем 0°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +5°C
Температура ночью -2°C (пасмурно). Относительная влажность 98%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (малооблачно). Относительная влажность 94%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +4°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +3°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от +1 до +4°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от +2 до +5°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +4°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +5°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 76%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +3°C
Температура ночью -4°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 86%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью -2°C (пасмурно). Относительная влажность 96%. Ветер 6 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура днем 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до +1°C
Температура ночью -3°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 99%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +1°C
Температура ночью -4°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.
Температура днем -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от -5 до +4°C
Температура ночью -5°C (пасмурно). Относительная влажность 97%. Ветер 6 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +4°C (облачно). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером 0°C (малооблачно). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до +3°C
Температура ночью -3°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 88%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней