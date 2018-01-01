Цены на нефть резко пошли вверх

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Цены на "черное золото" эталонных марок растут в последний рабочий день недели на сигналах от ОПЕК о том, что сокращение добычи, которое начнется в январе, будет более существенным, чем ожидалось, передает ONLINE.UA со ссылкой на данные торгов.

Отмечается,что цена февральских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по киевскому времени выросла на $0,62 (1,14%) — до $54,97 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,54 (1,18%) — до $46,42 за баррель.

"ОПЕК планирует выпустить таблицу с указанием норм сокращение добычи для каждого из членов картеля и стран-партнеров", — говорится в письме генерального секретаря организации Мохаммеда Баркиндо.

Он также пояснил, чтобы сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки, страны-члены ОПЕК должны снизить производство на 3,02%, а это выше, чем первоначально обсуждались 2,5%, поскольку от сокращения добычи освобождены Иран, Ливия и Венесуэла.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США пригрозили России морской блокадой, чтобы предотвратить ее енергопоставки в страны Ближнего Востока.