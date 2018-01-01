В Евросоюзе сообщили хорошие новости относительно антироссийских санкций

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21 декабря Европейский союз официально продлит еще на полгода экономические санкции против России.Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает ONLINE.UA.

"Экономические санкции ЕС против России официально будут продлены на 6 месяцев сегодня после обеда", — пишет журналист.

Указано, что о сохранении санкций против Российской Федерации, несмотря на намерение Италии заблокировать их, лидеры ЕС договорились на заседание Европейского совета 13 декабря. Лидеры Евросоюза приняли это решение единогласно, несмотря на полное отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.

Ранее официальный Рим неоднократно заявлял о намерениях заблокировать продление санкций в прежнем объеме. Однако другим лидерам ЕС удалось убедить итальянское руководство изменить мнение.

Как известно, недавно Штаты внесли в санкционные списки шестерых физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти, в частности иранской, сирийскому правительству. Речь идет о 3 российских организациях: "Мир бизнес банк", компании Global Vision Group и "Промсирьеимпорт". Также санкции наложили на первого заместителя гендиректора "Промсирьеимпорта" Андрея Догаева.

В США убеждены, что Россия и Иран устроили схему, по которой поставляли миллионы баррелей нефти в Сирии и сотни миллионов долларов, чтобы косвенно финансировать боевиков ХАМАС и "Хезболла". Собственно "Промсирьеимпорт" обеспечил поставки иранской нефти в Сирию.