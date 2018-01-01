Украина предлагает России провести обмен заложников - появилась неожиданная реакция Кремля

Володимир Путін та Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщает, что Украина предлагает России провести обмен заложников в формате 22 на 22 и 79 на 19 5-го января, передает ONLINE.UA со ссылкой на Faсebook чиновницы.

"Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019 года, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в Церковь и помолиться за мир", — написала она.

По ее словам, сейчас речь идет об обмене 22 россиян, задержанных и осужденных в Украине, на 22 политзаключенных Кремля, а также о передаче ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Она также напомнила, что недавно в одной из колоний умер один россиянин, который был в списке 23 тех, кого Украина уже давно была готова передать РФ.

"Этот человек уже давно могл быть дома...., но РФ отказалась забирать своих граждан. Мы призываем российскую сторону пересмотреть свою позицию в отношении своих граждан и забрать их, в обмен передать Украине 22 политзаключенных Кремля", — подчеркнула Геращенко.

После этого заявления пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готов к обмену осужденных с Киевом по принципу "всех на всех", но подходы двух стран к реализации этого не совпадают.

"Россия давно выступает инициатором того, чтобы провести обмен "всех на всех". Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве – кем считать этих людей. Отсюда получается нестыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагают менять "всех на всех", — сказал Песков.