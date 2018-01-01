В НАТО отреагировали на неожиданную отставку главы Пентагона

Джеймс Меттіс (фото -commons.wikimedia.org)

В НАТО наконец-то отреагировали на неожиданную отставку главы Пентагона. Так, пресс-секретарь генсека Альянса Оана Лунгеску поблагодарила министра обороны США Джеймса Мэттиса за вклад в поддержку блока и заявила,что готова тесно сотрудничать с его преемником, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Госсекретарь Мэттис сделал ключевой вклад в поддержание сил НАТО и его готовность справляться с серьезными вызовами безопасности, с которыми мы сталкиваемся, обеспечивая при этом более справедливый раздел финансирования в нашем альянсе", — сказала Лунгеску.

Кроме того, она подчеркнула, что его широко уважают как солдата и дипломата. Генеральный секретарь будет продолжать тесно сотрудничать с секретарем Мэттисом до конца его срока полномочий, и он рассчитывает на тесное сотрудничество с его преемником.

Как известно, Мэттис уйдет в отставку в конце февраля следующего года на фоне разногласий с Дональдом Трампом из-за его внешнеполитических решений.