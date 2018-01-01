"Бабло и телки": Лукашенко наконец-то объяснил свою скандальную фразу

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал фразу про "бабло и телки", которая за несколько дней превратилась в мем. По словам белорусского лидера, он имел в виду мышление некоторых современных спортсменов. А сказанная фраза была дословным примером того, что беспокоит таких людей, передает ONLINE.UA со ссылкой на БелТА.

"Ранее во время совещания по развитию летних видов спорта, оператор снял крупным планом блокнот одного из чиновников. Там была написана фраза "Бабла мало, нет мерседесов, телки на заднее...". В сети сразу же появился мем про "бабло и телки", — пишет агентство.

Президент Беларуси подчеркнул, что только процитировал фразу, чтобы наглядно показать мышление спортсменов и извинился за то, как назвал женщин. Также Лукашенко добавил, что не поощряет такое поведение, и на том совещании призвал спортсменов отказаться от подобной идеологии.