Гриценко несет ответственность за развал Военно-воздушных сил Украины, - аналитик

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко перестал упоминать в своих интервью, что он является полковником авиации, так как несет ответственность за распродажу украинской авиатехники и подрыв потенциала ВВС Украины на момент начала российской агрессии в 2014 году.
Об этом в своей статье пишет экс-руководитель ЦТРС Вооруженных сил Украины Василий Хмелевский, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 112.ua.
"До 2014 года Анатолий Гриценко, рассказывая о своем военном прошлом, непременно подчеркивал, что он — полковник авиации, якобы разбирается во всех типах летательных аппаратов времен СССР и часто напоминал о золотой медали Киевского высшего военного авиационно-инженерного училища. А теперь перестал, заявляет, что "таких специалистов у нас переизбыток", и что осознал — "его место не там" (на Донбассе — ред.). И не случайно", — рассказал эксперт.
Василий Хмелевский (фото — ua.112.ua)
"В ВВС хорошо помнят, сколько самолетов и вертолетов потеряла Украина за время руководства оборонным ведомством полковником авиации Гриценко. Именно при нем порезали на металлолом последний бомбардировщик