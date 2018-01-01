Гриценко несет ответственность за развал Военно-воздушных сил Украины, - аналитик

Анатолій Гриценко (фото — detector.media)

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко перестал упоминать в своих интервью, что он является полковником авиации, так как несет ответственность за распродажу украинской авиатехники и подрыв потенциала ВВС Украины на момент начала российской агрессии в 2014 году.

Об этом в своей статье пишет экс-руководитель ЦТРС Вооруженных сил Украины Василий Хмелевский, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 112.ua.

"До 2014 года Анатолий Гриценко, рассказывая о своем военном прошлом, непременно подчеркивал, что он — полковник авиации, якобы разбирается во всех типах летательных аппаратов времен СССР и часто напоминал о золотой медали Киевского высшего военного авиационно-инженерного училища. А теперь перестал, заявляет, что "таких специалистов у нас переизбыток", и что осознал — "его место не там" (на Донбассе — ред.). И не случайно", — рассказал эксперт.

Василий Хмелевский (фото — ua.112.ua)

"В ВВС хорошо помнят, сколько самолетов и вертолетов потеряла Украина за время руководства оборонным ведомством полковником авиации Гриценко. Именно при нем порезали на металлолом последний бомбардировщик Ту-22 М3, который по своим характеристикам мог стать основой для сдерживания любого противника. Именно при Гриценко, по оценкам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, ВВС потеряли 192 боевых самолета и 56 вертолетов", — заявил аналитик.

"Хорошо досталось при Гриценко и "естественным врагам" ВВС — войскам ПВО. По данным того же КНИИСЭ в бытность Гриценко министром обороны, из состава ВСУ было выведено 248 ЗРК и 18 ракетных комплексов. А в соответствии с его директивой от 1 января 2007 года, прекратил свое существование единственный в стране печатный орган Минобороны, что освещал события в области авиации и ракетостроения, газета "Крылья Украины". Все это звездочки "за сбитые" на борту Мерседеса министра обороны Гриценко", — подытожил Василий Хмелевский.