Подводные лодки РФ отрабатывают "тайный ход" у берегов Крыма

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Черноморский флот России проводит учения на подводных лодках на морских полигонах в Черном море вблизи оккупированного Крыма. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные информационного отдела флота, передает ONLINE.UA.

"В ходе двустороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежки, а экипаж второй – максимально долго его поддерживать. В период пребывания в подводном положении обе лодки должны идти максимально скрытно. Чтобы исключить лишние шумы, перемещения экипажа внутри корабля ограничили", – говорится в сообщении.

Также указано, что учения проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота России и направлены на повышение уровня подготовки личного состава.

Напомним, 21 декабря стало известно, что российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря примерно в 1,5 морских милях (2,4 км) от побережья оккупированной Россией Феодосии. Источники утверждают, что на борту было видно вертолет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что поздним вечером 17 декабря в Черное море через пролив Босфор вошел военный корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.