Минутка юмора: NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС

Минутка юмора: NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС

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Фото — flickr.com

Уже в течение 18 лет, еще с первой международной миссии МКС, аэрокосмическое агентство NASA создает экспедиционные плакаты. На них изображены участники экспедиций, а направлены они на рекламу миссии, передает ONLINE.UA со ссылкой на boredpanda.

Отмечается, что плакаты с участниками экспедиций часто вывешивают на объектах, которые принадлежат NASA и других государственных организациях.

"Однако астронавтам со временем надоели обычные групповые фото и они решили оживить такие постеры. Для этого они использовали элементы поп-культуры. Откровенно говоря, такое решение точно привлечет внимание рядовых граждан, однако увидев подобное изображение трудно поверить, что это действительно создало NASA", — сказано в сообщении.

Минутка юмора: NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС (1)

NASA — агентство правительства США, основанное в 1958 году для исследований в области аэронавтики и космических полетов. Штаб-квартира NASA расположена в Вашингтоне; основная площадка — на мысе Канаверал в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что NASA впервые обнародовало фотографии планетоида 2014 MU69 (Ultima Thule), который находится в поясе Койпера на окраинах Солнечной системы.

Источник: ONLINE.UA Теги: NASA, космос, постери, МКС
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