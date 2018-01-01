"Королева красоты": Мадонна взорвала сеть пикантным фото

Известная певица Мадонна, которая еще при жизни стала легендой, поразила фанатов откровенным архивным снимком. Перед камерой будущая поп-дива позировала полностью обнаженной. За считанные часы фотография собрала тысячи лайков и комментариев, передает ONLINE.UA.

Певица объяснила, почему в 19 лет она решилась на такую пикантную фотосессию. По словам поп-дивы, в то время она жила в Нью-Йорке и училась в школе танцев Марты Грэм. Чтобы оплатить свое проживание, Мадонна решилась на решительный шаг – она согласилась позировать полностью обнаженной для различных школ художников во всем городе. Когда же талантливая вокалистка получила славу, ее фото попали на страницы известных глянцев, в частности, Playboy и Penthouse.

"Фотографы эксплуатировали меня, а потом общество пыталось пристыдить за позирование обнаженной. Тогда я заявила в прессе: "Мне не было стыдно", и это стало заголовком многих новостей", — призналась Мадонна.

Поклонники звезды в комментариях к фото напоминают, что она для них навсегда останется "королевой красоты".

Мадонна — американская певица, танцовщица, киноактриса, продюсер, режиссер, активистка благотворительных и правозащитных организаций. Самая успешная артистка в истории музыки, мировые продажи ее альбомов превысили 300 миллионов экземпляров.Пользуется настолько широкой популярностью, что ее называют «Королевой поп-музыки». Многократная рекордсменка Книги рекордов Гинесса. Ее считают самой богатой певицей в мировом шоу-бизнесе.

Мадонна — это ее настоящее имя, а не псевдоним, как считают многие.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Мадонна поделилась с поклонниками семейным фото в полном составе.