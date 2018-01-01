В Евросоюзе выступили с важным заявлением относительно Украины и безвиза

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Европейская комиссия в своем втором годовом отчете сообщила, что Украина выполняет критерии безвизовой либерализации, хотя еще полностью не завершила выполнение всех требований. Основными проблемами, которые могут помешать украинскому"безвизу", являются неурегулированная миграция и коррупция, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Украина придерживалась миграционных границ и продолжает курс в сфере противодействия коррупции и организованной преступности. Хотя европейские парламентарии подчеркнули, что Украине работать еще есть над чем. В частности, в Еврокомиссии вызывают беспокойство мигранты с Украины, которые остаются в странах ЕС без права на это. Однако гораздо большей проблемой, которую нужно немедленно решить, остается коррупция, отмывание денег и организованная преступность", — говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что Украина так и не выполнила в полной мере рекомендации предыдущего отчета. В частности, до сих пор не отменена правка в закон относительно декларирования состояний общественными антикоррупционными активистами, которые вынуждены отчитываться наравне с государственными служащими.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Европейском парламенте предложили проверять путешественников, которые не нуждаются в визе, еще до того, как они прибудут в ЕС. Планируют это делать с помощью Европейской системы информации о путешествиях и авторизации (Etias).