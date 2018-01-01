РФ отклонила встречу ядерных государств: что случилось

РФ отклонила встречу ядерных государств: что случилось

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что официальный Вашингтон поддержал идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, однако эту инициативу отклонила Москва, передает ONLINE.UA со ссылкой на газету "День".

"Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но Россия отклонила это. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум, который был форумом, на котором подобная ситуация должна быть урегулирована", — сказал он.

По мнению американского дипломата, проблема заключается не в вопросе формата переговоров, а в том, что РФ не имеет желания завершать войну.

"Об этом говорить полезно, потому что это иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия. И именно на этом мы должны фокусироваться, чтобы заставить Россию прийти к моменту, когда она захочет восстановить мир и территориальную целостность Украины", — добавил Волкер.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин похвастался, что Россия достигла серьезного прорыва в создании новейшего оружия, которое сможет обеспечить ее безопасность на десятилетия вперед и заставит задуматься всех, кто придерживается агрессивной и милитаристской риторики.
Источник: День Теги: США, встреча, РФ, ядерные государства
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