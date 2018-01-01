Самолет с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго

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В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair. Отмечается, что в результате аварии шесть человек погибли: пять членов экипажа и один пассажир. По предварительным данным, руководили авиасудном россияне, передает ONLINE.UA со ссылкой на France Press.

Известно, что самолет исчез с радаров накануне, 20 ноября, вечером, когда летел в столицу страны Киншасы. Развозил он материалы для грядущих президентских выборов. Сам инцидент произошел в 25 километрах от аэропорта Киншасы. По словам посла России в Демократической республике Конго Алексея Сентебова, на борту самолета по не подтвержденным пока данным, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, которые являются гражданами России. "Судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна. Также выясняется информация относительно имен и судьбы пилотов. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы", – добавил дипломат.