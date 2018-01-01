Самолет с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго

Самолет с россиянами на борту разбился в Демократической Республике Конго

  |  Проиcшествия   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

В Демократической Республике Конго разбился грузовой самолет Ан-26 авиакомпании Gomair. Отмечается, что в результате аварии шесть человек погибли: пять членов экипажа и один пассажир. По предварительным данным, руководили авиасудном россияне, передает ONLINE.UA со ссылкой на France Press.

Известно, что самолет исчез с радаров накануне, 20 ноября, вечером, когда летел в столицу страны Киншасы. Развозил он материалы для грядущих президентских выборов. Сам инцидент произошел в 25 километрах от аэропорта Киншасы.

По словам посла России в Демократической республике Конго Алексея Сентебова, на борту самолета по не подтвержденным пока данным, находились 23 человека, в том числе три члена экипажа, которые являются гражданами России.

"Судьба трех членов экипажа грузового самолета неизвестна. Также выясняется информация относительно имен и судьбы пилотов. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы", – добавил дипломат.

Как сообщал ONLINE.UA, в результате катастрофы самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 в районе села Уланов в Винницкой области погибли два пилота — военнослужащий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.

Источник: ONLINE.UA Теги: самолёт, Ан-26, катастрофа, снижение цен, русские
Новости других СМИ
В результате ДТП погибла известная певица
В результате ДТП погибла известная певица
В Киеве загорелась школа - опубликовано видео
В Киеве загорелась школа - опубликовано видео
Ситуация на Донбассе обострилась: штаб ООС сообщил тревожные новости
Ситуация на Донбассе обострилась: штаб ООС сооб...
Боевики внезапно изменили тактику на Донбассе, но понесли немалые потери - штаб ООС
Боевики внезапно изменили тактику на Донбассе, ...
Участвовал в АТО, был опытным летчиком: фото погибшего пилота при крушении Су-27 под Житомиром
Участвовал в АТО, был опытным летчиком: фото по...
На Донбассе прошли ожесточенные бои: ВСУ понесли потери, у боевиков много погибших и раненых
На Донбассе прошли ожесточенные бои: ВСУ понесл...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи