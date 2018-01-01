Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

Скандальная певица Ани Лорак, которая часто гастролирует в России, прокомментировала развод с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиолу, которого поймали на измене в одном из столичных клубов Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Караван историй".

Как известно, артистка подала на развод еще 4 декабря. А судебное разбирательство назначено на 24 декабря в Шевченковском суде. После того, как в сеть попало резонансное видео, на котором Мурат развлекается в объятиях с другой девушкой, Ани Лорак приняла решение о разводе. Певица добавила, что больше не впускает в свою жизнь людей, которые могут ее сломать.

"Я сказала иллюзиям: "Прощайте". Это первое, что во мне изменилось. Второе – перестала быть жертвой. Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет – то речь точно не о любви. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка. Три слова, которые адресую тем, кто меня оскорбил: "Отпускаю. Прощаю. Спасибо", – заявила артистка.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сети раскритиковали новый клип Ани Лорак, заподозрив певицу в плагиате.