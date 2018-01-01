"Вы еще не готовы": в США сделали неутешительный прогноз относительно Украины

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Украина пока к нему не готова. С данным заявлением выступил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает ONLINE.UA со ссылкой на газету "День".
По его мнению, пока НАТО не готово достичь консенсуса по принятию в свой состав Украины.
"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательства перед нашими союзниками по Альянсу о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии. Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готово достичь консенсуса по принятию в свой состав Украины", — сказал Волкер.
Американский дипломат подчеркнул, что хотел бы увидеть движение в этом направлении, "поиск достижения двусторонних договоренностей".
Как сообщал ONLINE.UА, ранее представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в Украине и политику власти. Кроме того, он отметил, что Кремль хочет представить правительство в невыгодном свете.