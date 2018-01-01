"Какая красотка!" секс-символ "Игры престолов" шокировал эпатажным образом

Джейсон Момоа (фото — flickr.com)

Известный голливудский актер, звезда "Игры престолов" и "Аквамена" актер Джейсон Момоа вышел в люди с двумя хвостиками. В таком виде актер пришел на шоу The Project TV. Соответствующее видео появилось на официальной странице телеканала, передает ONLINE.UA.

Исполнитель главной роли в фильме "Аквамен" пришел на съемки программы с женской прической — он завязал розовыми резинками свои длинные вьющиеся волосы в два хвостика. Также Момоа дополнил свой образ гавайским венком.

Поклонники 39-летнего актера, который в основном появляется в брутальных образах, были шокированы. Но актер объяснил, что у него есть две дочери, которые хорошо умеют делать прически.

"Какая красотка!; самый сексуальный твой образ; пойдешь со мной на свидание, красавица?; какой он милый; люблю людей, которые умеют над собой посмеяться; почему он такой идеальный; мужчина моей мечты; это видео можно смотреть вечно; какая красота; он, наверное, прекрасный отец", — пишут фанаты актера в комментариях к видео.