Боевики вновь бьют из минометов на Донбассе, но ВСУ мощно отбили атаку: враг понес немалые потери

Боевики вновь прибегают к прицельным провокациям с применением запрещенного оружия на Донбассе. Они атакуют украинских защитников на всех линиях фронта, но бойцы ВСУ уверенно держат оборону и мощно отвечают врагу.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, враг 7 раз открывал огонь по позициям ООС. Из минометов
В ходе боевых действий ни один украинский военный не пострадал, а враг понес немалые потери. По данным разведки, 21 декабря были уничтожены 4 боевиков и еще 3 раненены.
В ночь с 21 на 22 декаюря боевики обстреливали украинских военных из гранатометов разныз систем и пулеметов в районе Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих ООС удалось избежать.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе ликвидировали очередного местного боевика, который недавно топтался по флагу Украины.