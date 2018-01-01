Боевики вновь бьют из минометов на Донбассе, но ВСУ мощно отбили атаку: враг понес немалые потери

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Боевики вновь прибегают к прицельным провокациям с применением запрещенного оружия на Донбассе. Они атакуют украинских защитников на всех линиях фронта, но бойцы ВСУ уверенно держат оборону и мощно отвечают врагу.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, враг 7 раз открывал огонь по позициям ООС. Из минометов 82-мм и 120-мм калибра боевики били в районе Новотошковского и Крымского на Луганском направлении. Под гранатометный и пулеметный огонь попали также защитники Новомихайловки, Лебединского, Гнутово и Чермалыка, расположенные на Донецком и Мариупольском направлениях.

В ходе боевых действий ни один украинский военный не пострадал, а враг понес немалые потери. По данным разведки, 21 декабря были уничтожены 4 боевиков и еще 3 раненены.

В ночь с 21 на 22 декаюря боевики обстреливали украинских военных из гранатометов разныз систем и пулеметов в районе Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих ООС удалось избежать.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе ликвидировали очередного местного боевика, который недавно топтался по флагу Украины.