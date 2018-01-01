Готовы к войне: в НАТО сделали тревожный прогноз на 2019 год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото — flickr.com)

Агрессия России в 2019 году будет все решительнее, поэтому НАТО должно быть готово к войне, чтобы реагировать на все вызовы одновременно.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью RTBF, сообщает ONLINE.UA.

Столтенберг подчеркнул, что главными приоритетами Альянса в 2019 году будут: война в Украине, терроризм, предотвращение кибератак и отношения с Россией. Главной целью НАТО, по словам генсека, будет возможность реагировать на увеличение интенсивных угроз с боку все более агрессивной России.

"Главная цель для НАТО – одновременно подготовиться к целому ряду угроз и вызовов. У нас нет роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или все более агрессивной Россией. НАТО должна реагировать на все эти вызовы одновременно", — подчеркнул Столтенберг.

На фоне растущей российской агрессии генсек НАТО призвал все страны-члены в полной мере выполнять обязательства по расходам на оборону и безопасность. Столтенберг предупредил, что придеться столкнуться с двумя серьезными вещами — более решительной Россией, незаконно аннексировавшей Крым и дестабилизирующей восточную Украины, и террористическими угрозами, на предотвращение которых необходимы дополнительные инвестиции.

"Во времена Древнего Рима говорили, что для того, чтобы иметь мир, надо быть готовым к войне. Именно это и делает НАТО", — подытожил Столтебнерг, отметив, что основная сила НАТО заключается "в способности адаптироваться к изменяющемуся миру".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трамп шантажировал и угрожал Меркель на саммите НАТО из-за финансирования Альянса.