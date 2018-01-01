В США наступил шатдаун: появилась неожиданная реакция Трампа

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С 22 декабря правительство США частично прекратило работу. Шатдаун наступил из-за того, что накануне Сенат Конгресса не смог принять бюджет США на 2019 год, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на АР.

Причиной наступления шатдауна из-за непринятого бюджета США 2019 стала стена Трампа, которую он хочет построить на границе с Мексикой. Президент США требует выделить 5 млрд долларов на финансирование стены, но демократы категорически отвергают это предложение, поэтому отказываются принимать бюджет с этой статьей расхода.

Из-за сложившейся ситуации в полночь 22 декабря в США прекратили работу четверть правительственных учреждений, включая Госдеп, Минюст, департаменты внутренней безопасности, транспорта и внутренних дел. Сенаторы планируют вернуться к обсюждению проекта бюджета уже сегодня.

Следует отметить, что Трамп уже отреагировал на наступивший в США шатдаун. Он заявил, что его администрация готова даже к долгосрочному прекращению работы правительства.

"Произойдет или не случится прекращения (работы правительства — ред.) — это полностью зависит от Демократической партии. Возможно, что случится прекращение. Я бы сказал, что шанс этого очень большой... Мы полностью готовы к очень долгому прекращению работы правительства”, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Напомним, финансовый год 2019 начался в США еще с 1 октября, но бюджет до сих пор так и не принят. Из-за этого работу правительства частично приостанавливают из-за отсутствия средств.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оборонный бюджет США был принят и подписан Трампом еще в августе 2018 года. В нем содержатся антироссийские меры, а также предусмотрена многомиллионная помощь Украине.