Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 декабря на ONLINE.UA

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 декабря на ONLINE.UA

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 В последнюю неделю года уделите внимание незавершенным делам и расчетайтесь с долгами. О том, как себя вести и как лучше спланировать работу и отдых Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 24 по 30 декабря 2018 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Овен ♈

В начале недели могут возникнуть финансовые трудности, а также задержка зарплаты, но это не повод конфликтовать с начальством, поскольку совсем скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Ближе к концу недели Вам могут вернуть долг, старайтесь не тратить все сразу.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Телец ♉

Для Тельцов на этой неделе наступает благоприятный период для начала здорового образа жизни. Вам нужно избегать излишних физических и эмоциональных нагрузок, поскольку есть риски возникновения проблем со здоровьем. На конец недели можно запланировать путешествие или посещение каких-либо мероприятий — они принесут Вам незабываемые ощущения и эмоции.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Близнецы ♊

Самое время задуматься о будущем и построить реалистичные планы. Значительные расходы ударят по Вашему бюджету, однако к концу недели ситуация стабилизируется, а также есть возможность получить повышение. Уделите внимание своему здоровью, поскольку болезни могут подступиться незаметно.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Рак ♋

У Раков на этой неделе все будет получаться без особых усилий, поэтому даже работать можно в расслабленном режиме. В середине недели Вас ожидают финансовые поступления, возможно даже с премией. В конце недели у Вас будет возможность продемонстрировать свои навыки в нестандартной ситуации.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Лев ♌

Звезды советуют Львам первые дни недели уделить налаживанию личной жизни. Если вы состоите в браке, приложите усилия, чтобы решить все проблемы. Будьте внимательнее к чувствам других людей. В середине недели сосредоточьтесь на здоровье и прислушивайтесь к своему организму. В конце недели не стоит планировать дальние путешествия и активный отдых. 

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Дева ♍

Для Дев эта неделя будет полностью посвящена любви — одинокие представители этого знака зодиака имеют возможность встретить свою вторую половинку, а семейные погрузятся в домашние дела и воспитание детей. Но не забывайте о работе, так как невыполненные обещания могут принести неприятности.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Весы ♎

Весам эту неделю следует посвятить улучшению финансового состояния, поэтому придется сконцентрироваться на работе. Возможные риски возникновения конфликта с коллегами и родными. Под угрозой может оказаться запланирована поездка, поэтому постарайтесь урегулировать ситуацию без эмоций.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Скорпион ♏

Для Скорпионов эта неделя благоприятный для крупных покупок — есть все шансы сделать удачные приобретения. Также Вас будет преследовать денежная удача — поэтому, чем эффективнее вы будете работать, тем больше получите в итоге. До выходных можно начать планировать летний отпуск, есть все шансы приобрести выгодные путевки.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Стрелец ♐

У Стрельцов эта неделя будет крайне неспокойным. Вас будет преследовать ощущение того, что вас нагрузили на работе непонятными обязательствами. Не принимайте необдуманных решений, все наладится в ближайшее время. При этом Весам лучше не отказываться от других спонтанных решений — они будут иметь положительный эффект в будущем.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Козерог ♑

Для Козерогов на этой неделе наступает благоприятный период для начала здорового образа жизни. Вам нужно избегать излишних физических и эмоциональных нагрузок, так как есть риски возникновения проблем со здоровьем. На конец недели можно запланировать путешествие или посещение каких-либо мероприятий — они принесут Вам незабываемые ощущения и эмоции.

 

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Водолей ♒

Водолеям на этой неделе скучать не придется. На работе нужно будет проводить больше времени, но это обернется улучшением финансового положения. Много времени у Водолеев отнимут и домочадцы, нагружая домашними обязанностями. В конце недели следует хорошенько отдохнуть от тяжелых будней и пополнить энергетический запас.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 декабря 2018 года Рыбы ♓

В начале недели Вы с легкостью сможете заключить выгодные сделки, но во второй половине недели лучше избежать деловых встреч. В финансовом плане проблем не ожидается и это позволит Вам чувствовать себя увереннее. Старайтесь уделить больше времени близким и друзьям.

Источник: ONLINE.UA Теги: гороскоп на неделю, гороскоп лев, гороскоп овен, гороскоп близнецы, гороскоп весы, гороскоп скорпион, гороскоп дева, гороскоп водолей, гороскоп козерог, гороскоп рыбы, гороскоп телец, гороскоп стрілець, гороскоп рак
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