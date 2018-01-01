По примеру Украины: в России решили создать независимую от РПЦ церковь

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Участники "Всеказачьего общественного центра" выступили за создании в России независимой от РПЦ церкви. Получить томос на автокефалию казаки хотят по примеру Украины — через Константинопольского патриарха Варфоломея, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

О создании независимой от РПЦ церкви — автокефальной Казачьей православной апостольской церкови (КПАЦ) заявили представители объединения нереестровых казачьих организаций России "Всеказачий общественный центр" (ВОЦ) во время съезда в Москве ко дню памяти апостола Андрея Первозванного.

"В ВОЦ считают Андрея Первозванного крестителем предков казачьего народа — населения Кавказа и Северного Причерноморья. Как полагают в ВОЦ, Казачья церковь существовала до XVIII века, когда Петр I и Екатерина II полностью уничтожили суверенитет этого особого народа", — говорится в сообщении.

Поясняя свою позицию, казаки напомнили, что анафематствованный РПЦ украинский гетман Иван Мазепа для Казачьей церкви — герой. Там считают его борцом за кровные права казачьего народа.

"У нас есть свои казачьи святые. Это Исай Воронин – герой обороны Соловецкого монастыря, когда соловецкие иноки отдавали жизни за старую, дониконианскую веру. Это умерший на Соловках в 1803 году последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский, узник режимов Екатерины II и Павла I. Имеются основания для канонизации гетмана Богдана Хмельницкого и патриарха Хорватской православной церкви Гермогена (Максимова). ВОЦ настаивает на реабилитации Григория Семенова, Герасима Вдовенко, Петра и Семена Красновых, Андрея Шкуро, Гельмута фон Паннвица и многих других казачьих героев, умученных большевиками. И здесь я, как судья ВОЦ, не стал бы делать акцент на словосочетании "сотрудничество с нацистами". Ибо ВОЦ с не менее глубоким уважением относится к казакам, участвовавшим во Второй мировой войне в составе французского Иностранного легиона, вооруженных сил США, Бельгии, Польши, Австралии", — заявил судья ВОЦ Кирилл Козубский.

Он подчеркнул, что ВОЦ находится в жесткой оппозиции к РПЦ и действующей российской власти. Он заявил, что казаки поддерживают Константинопольский патриархат в его решении разорвать общение с Москвой".

Если КПАЦ получит автокефалию, то там будут действовать свои церковные правила. В первую очередь, Казачья церковь не будет вмешивается в украинские церковные дела, а мирян там не будут именовать "рабами Божьими", поскольку, как говорят в ВОЦ, "казак никогда не был рабом никому".

Козубский также подчеркнул, что своего храма у КПАЦ пока нет, но в планах – построить на первое время часовню. Первая казачья литургия запланирована на вечер 6 января, накануне Рождества 2019 года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путина обвинили в создании Автокефальной церкви в Украине и историческом церковном "расколе".