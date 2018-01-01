"Забирай. Я ухожу": стало известно о важной уступке Трампа Эрдогану

Дональд Трамп та Реджеп Ердоган (фото — commons.wikimedia.org)

Несколько дней назад в США заявили о выводе американских войск из Сирии. Как оказалось, это решение Трамп принял после переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Подробности недавних переговоров Трампа и Эрдогана приводит The Washington Post, сообщает ONLINE.UA.

По данным источника, Трамп решил вывести войска США из Сирии после того, как Эрдоган спросил у него, почему американские войска до сих пор находятся в Сирии, если террористическая группировка "Исламское государство" побеждена на 99%.

"Знаешь что? Забирай. Я ухожу", — ответил Трамп, утверждает издание.

Это же подтвердил и турецкий глава Реджеп Эрдоган. По его словам, Трамп пошел на уступки по Сирии, после чего, Анкара приняла решение отложить там начало военной операции по зачистке от террористов на востоке от Ефрата.

"С начала сирийского кризиса дипломатические контакты, который мы имели с Америкой, к сожалению, не достигал того уровня, которого мы хотели. Проблемы достались Трампу от эпохи Обамы в качестве плохого наследия. Однако во время переговоров с Трампом мы увидели, что разделяем одни и те же убеждения по многих аспектам сирийской проблемы", — накануне заявил турецкий лидер.

В Белом доме при этом уверяют, что разговор президента США Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом не повлиял на решение вывести войска из Сирии. Там объяснили это решение Трампа тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее американские сенаторы жестко раскритиковали решение президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Они утверждают, что это угрожает безопасности США, а также придает смелости ИГИЛ.