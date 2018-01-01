Могут возникнуть трудности с закупкой газа: в Нафтогазе сделали тревожное предупреждение

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Компания Нафтогаз начнет 2019 год с минимальными денежными остатками, что может полечь за собой трудности з закупкой газа в пик отопительного сезона.

Об этом написал глава Нафтогаза Андрей Коболев в соцсети, сообщает ONLINE.UA.

"В 2018 году группа Нафтогаз имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода", — сообщил Коболев.

Коболев пояснил, что отрицательный денежный поток в Нафтогазе возник из-за того, что компания продает газ по льготным ценам, а правительство не в полном объеме компенисрует потери Нафтогаза. Глава Нафтогаза также подчеркнул, что еще одной большой проблемой компании являются долги потребителей, которые в общей сложности составляют более 57 млрд гривен. По словам Коболева, Нафтогаз пытается в законном порядке добиваться выплаты долга, но в некоторых случаях это дело безнадежное.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в Украине почти на четверть подорожал газ для населения. Отныне, украинцы будут платить за газ 8548,92 гривны за тысячу кубических метров, а не 6900 гривен, как было раньше. Причиной повышения тарифов на газ стало требование МВФ, без выполнения которого там отказывались выплачивать новый кредитный транш Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 января 2019 года в Украине также повышаются тарифы на отопление. В среднем цены на тепло подняли до 18%.