Патриарх Филарет рассказал, каким на самом деле был "шантаж" конкурента Епифания

Патріарх Філарет (фото — commons.wikimedia.org)

Патриарх Филарет опроверг резонансные заявления митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины. По его словам митрополита Михаила не шантажировали, а "уговаривали" снять свою кандидатуру, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Никто его не шантажировал. Его уговаривали. ... чтобы сохранить единство. Потому что если бы этого единства не было бы, то не было бы Собора", – сказал Филарет.

Как известно, митрополит Луцкий и Волынский Михаил был кандидатом на предстоятеля единой ПЦУ от УПЦ КП и вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, после чего снял свою кандидатуру. Впоследствии Михаил заявил, что снял кандидатуру на выборах предстоятеля ПЦУ, потому что его шантажировали.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви московского патриархата. Указано, что "за" проголосовали 240 народных депутатов во время пленарного заседания 20 декабря.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что патриарх Московский Кирилл просит предстоятелей поместных православных церквей не признавать результаты объединительного собора в Киеве, который он цинично назвал "незаконным сборищем раскольников".