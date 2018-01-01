Еще один приход Московского патриархата перешел в Поместную церковь Украины

Еще один приход Московского патриархата перешел в Поместную церковь Украины

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Фото: pixabay.com

Приход св. Первомученика архидиакона Стефана, который ранее принадлежал к Московскому патриархату, решил присоединиться к Поместной церкви Украины. Эта церковь стала первым приходом бывшей УПЦ МП на Закарпатье, решившая перейти в ПЦУ, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт прихода.

"21 декабря 2018 года настоятель прихода протоиерей Степан Биляк обратился к епископу Ужгородскому и Закарпатскому Варсонофию с письменной просьбой о включении его в клир Закарпатской епархии Православной церкви Украины", — говорится в сообщении.

В ответ на обращение епископ Варсонофий уже издал Указ о включении прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ, а протоиерея Степана Биляка принял к епархиальному клиру.

Уточняется, что ранее перешежший в ПЦУ приход входил в состав Мукачевской епархии УПЦ МП (так называемой "Мукачевской православной епархии"). При этом изначально эта церковь принадлежала к УПЦ КП, но впоследствии перешела под управление УПЦ МП.

Следует отметить, что в Московском патриархате продолжают не признавать результаты Объединительного собора в Украине. Там уверяют, что провозглашение создания единой украинской православной церкви не имеет никакого значения, а УПЦ МП "жива и продолжает функционировать" в Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что участники "Всеказачьего общественного центра" выступили за создании в России независимой от РПЦ церкви. Получить томос на автокефалию казаки хотят по примеру Украины — через Константинопольского патриарха Варфоломея.

Источник: ONLINE.UA Теги: автокефалия, церкви, Православная церковь Украины, Московський патріархат, переход, Закарпатье
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