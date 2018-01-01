Неожиданно: в бывшей УПЦ МП признали Россию страной-агрессором

В бывшей УПЦ Московского патриархата утверждают, что ими не руководит страна-агрессор — Россия. Кроме того, там подчеркнули, что не видят оснований для переименования церкви. С данным заявлением выступил представитель бывшей УПЦ МП архиепископ Климент, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

Он также добавил, что тамошний юридический отдел анализирует закон Верховной Рады, который обязывает УПЦ МП указать в названии принадлежность к России.

"На сегодня у нас есть юридический отдел Киевской митрополии, который анализирует все законодательные инициативы. Мы пока что не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять что-то в своих уставных документах. В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью. У нас не то, что в государстве-агрессоре, а ни в одной зарубежной стране не находится центр", – сказал архиепископ.

Напомним, на Объединенном соборе 15 декабря в Киеве произошло историческое событие для Украины — там объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он уже объявил, что кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава УПЦ МП Онуфрий лишился титула митрополита Киевского — отныне он только митрополит Русской православной церкви в Украине.