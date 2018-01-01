Новость дня: Disney снимает новую версию "Один дома"

Киностудии 20th Century Fox и Disney решили осуществить мечту миллионов людей и снять сиквел к культовой киноленте "Один дома". Указано, что новая часть станет продолжением двух предыдущих, но никак не римейком. Над сценарием уже работают известные американские комики, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Что интересно, недавно сеть заполонил ролик от Google, в котором Маколей Калкин сидит за знаменитым столом и ужинает полуфабрикатами в ожидании грабителей. За несколько дней видео набрало больше, чем 18 миллионов просмотров.

"История про отважного парня, который остался один дома, не закончилась. Киностудии 20th Century Fox и Disney готовят ребут (перезапуск) фильма. Известно, что они уже начали разработку части, которая станет перезагрузкой. Сценаристами культовой киноленты станут комики американского шоу Saturday Night Live ("В прямом эфире субботним вечером") Микки Дей и Стритер Сейделл. Относительно актерского состава, известно, что в киноленте будет сниматься Уилл Фарелл. Также авторы проводят переговоры с Мелиссою Маккарти", — сказано в сообщении.

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