Новость дня: Disney снимает новую версию "Один дома"

Новость дня: Disney снимает новую версию "Один дома"

  |  Шоу-бизнес   |   Читати українською
Маколей Калкін (фото — flickr.com)

Киностудии 20th Century Fox и Disney решили осуществить мечту миллионов людей и снять сиквел к культовой киноленте "Один дома". Указано, что новая часть станет продолжением двух предыдущих, но никак не римейком. Над сценарием уже работают известные американские комики, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Что интересно, недавно сеть заполонил ролик от Google, в котором Маколей Калкин сидит за знаменитым столом и ужинает полуфабрикатами в ожидании грабителей. За несколько дней видео набрало больше, чем 18 миллионов просмотров.

"История про отважного парня, который остался один дома, не закончилась. Киностудии 20th Century Fox и Disney готовят ребут (перезапуск) фильма. Известно, что они уже начали разработку части, которая станет перезагрузкой. Сценаристами культовой киноленты станут комики американского шоу Saturday Night Live ("В прямом эфире субботним вечером") Микки Дей и Стритер Сейделл. Относительно актерского состава, известно, что в киноленте будет сниматься Уилл Фарелл. Также авторы проводят переговоры с Мелиссою Маккарти", — сказано в сообщении.

Новость дня: Disney снимает новую версию "Один дома" (1)

Как сообщает ONLINE.UA Европейская киноакадемия назвала лучшую комедию 2018 года. Ею стал сатирический фильм "Смерть Сталина", запрещенный к показу в России.

Источник: ONLINE.UA Теги: фильм, Новый год, Маколей Калкін
Новости других СМИ
"Королева красоты": Мадонна взорвала сеть пикантным фото
"Королева красоты": Мадонна взорвала ...
"Какая красотка!" секс-символ "Игры престолов" шокировал эпатажным образом
"Какая красотка!" секс-символ "И...
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
Сестра Майкла Джексона предстанет перед судом: что случилось
Сестра Майкла Джексона предстанет перед судом: ...
Названы лучшие супермодели 2018 года
Названы лучшие супермодели 2018 года
Новогодний декор 2019: как украсить дом к праздникам
Новогодний декор 2019: как украсить дом к празд...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги