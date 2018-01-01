Модель Playboy, которая рассказала об отношениях с Трампом, шокировала новой фотосессией

Стормі Деніелс (фото — instagram.com)

Американская модель Сторми Дэниэлс, которая написала книгу об интиме с президентом США Дональдом Трампом, снялась для популярного мужского глянца. Модель появится на обложке первого выпуска Playboy в 2019 году, передает ONLINE.UA.

Сторми Дэниелс, имя которой не исчезало из таблоидов весной 2018 года, снялась в сексуальной фотосессии для мужского журнала. Модель предстала в пикантных образах перед камерой украинского фотографа. Пышногрудую скандальную блондинку снимала Саша Самсонова. Она опубликовала первый результат сотрудничества с Сторми Дэниэлс на своей странице в Instagram.

Другие фото Сторми не прекращаю шокировать поклонников модели. Под фотографиями не утихают дискуссии относительно ее фигуры, а также роману с американским лидером Дональдом Трампом.

"Я не верю, что у них был роман — это не типаж Трампа; красивая женщина, но слишком вульгарная; она решила просто пропиариться; женщина знает, как привлечь к себе внимание; понятно, что она его соблазнила; неудивительно, Трамп не похож на порядочного верного человека", — пишут пользователи сети в комментариях к фото.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ФБР изъяло у бывшего адвоката американского главы Майкла Коэна тайную запись его разговора с Трампом, в котором президент США распорядился произвести выплату Карен Макдугал. Эта запись была сделана за два месяца до выборов в США 2016 года, после того как экс-модель Playboy рассказала о тайном романе с Трампом.