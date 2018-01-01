В Минске будут судить белорусов, которые раскритиковали нападение РФ на украинские корабли

В Минске будут судить белорусов, которые раскритиковали нападение РФ на украинские корабли

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Фото: Сергей Балай, naviny.by

22 декабря в Минске состоятся судебные заседания в отношении нескольких граждан Белоруссии, которые выступили против агрессии РФ в Керченском проливе и оставили возле посольства России в Минске бумажные кораблики в цветах украинского флага, передает ONLINE.UA со ссылкой на TYT.by.

Отмечается, что в Минске акция против российской агрессии состоялась 26 ноября. За тем, что происходит под стенами посольства РФ наблюдали силовики с камерами, но не вмешивались.

"В отношении нескольких человек милиция составила протоколы по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном мероприятии). О составлении протоколов сообщили активистка АГП Светлана Коваленко, журналистка "Нового времени" Диана Середюк и общественный активист Евгений Батура.Как отметила Середюк, милиция почему-то решила, что она является участницей акции, хотя она освещала события как представитель СМИ", — передает издание.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин связал задержание украинских моряков возле Керчи с угрозой подрыва Керченского моста. Кроме того, глава Кремля добавил, что РФ будет делать в Крыму все для своей защиты, хотя "лишнего" делать не планирует.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: Беларусь, суд, протесты, РФ, Украина, корабли
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