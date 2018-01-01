Оля Полякова попала в больницу: что случилось

Оля Полякова попала в больницу: что случилось

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Ольга Полякова (фото — instagram.com)

Украинская певица Оля Полякова попала в больницу. По словам звезды, она ехала в салон красоты и ударилась головой об автомобиль — артистка получила травму. Об этом красавица рассказала в Instagram-stories своим поклонникам, передает ONLINE.UA.

В результате – Полякова попала под капельницу.

"Вы не поверите, чем закончился мой поход в салон. Я ударилась головой о верх машины и лежу под капельницей", – рассказала певица.

Однако уже через несколько часов Полякова опубликовала еще одно видео с ярким макияжем и идеальной укладкой.

"Несмотря на то, что голова моя болит, корпоратив отработать нужно, потому что люди ждут. Поэтому вот в таком вот состоянии я, после капельницы, еду работать", — добавила артистка.

Оля Полякова попала в больницу: что случилось (1)

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Оля Полякова выпустила новый клип на песню "Королева ночи". Фанаты пришли в восторг от ролика, в котором звезда эстрады исполнила жаркие танцы. Новый клип Поляковой, как и сама песня, пародирует эстетику 90-х. Оля предстала в нем перед зрителями в ярком серебристом мини и блестящем пиджаке.

Источник: ONLINE.UA Теги: Оля Полякова, больница, нещасний випадок, шоубізнес
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