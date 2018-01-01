Трамп планирует еще одно скандальное увольнение: кому не повезло в этот раз

Трамп планирует еще одно скандальное увольнение: кому не повезло в этот раз

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп планирует уволить главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что президент Штатов раздражен решением ФРС в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые сейчас оцениваются в $4,1 трлн.
"Трамп возвращался к этому вопросу несколько раз за последние дни. При этом ряд советников президента предупредили его, что отставка Пауэлла будет "катастрофическим шагом". Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за политику постепенного повышения базовой учетной ставки. В одном из своих интервью президент заявил, что, назначая Пауэлла на пост председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так", — сказано в сообщении.
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, ФРС, Джером Пауелл, увольнение
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