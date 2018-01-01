Трамп планирует еще одно скандальное увольнение: кому не повезло в этот раз

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп планирует уволить главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что президент Штатов раздражен решением ФРС в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые сейчас оцениваются в $4,1 трлн.