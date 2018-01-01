Кристен Стюарт сфотографировали во время свидания с девушкой

Кристен Стюарт сфотографировали во время свидания с девушкой

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Крістен Стюарт (фото — flickr.com)

Известная актриса Кристен Стюарт, которая стала особенно популярной после съемки в фильме "Сумерки", не расстраивается из-за разрыва отношений с моделью Стеллой Максвелл. Недавно ее сфотографировали во время свидания с неизвестной рыжеволосой девушкой, передает ONLINE.UA со ссылкой The Daily Mail.

По версии американских СМИ, после двух лет отношений Кристен Стюарт и Стелла Максвелл таки решили разойтись. И хоть звезды не комментируют этих слухов, новые фото актрисы могут подтвердить эту информацию СМИ.

На фотографиях, сделанных в Лос-Анджелесе, Кристен Стюарт и рыжеволосая незнакомка мило общались и занимались шопингом. Девушки провели весь день вместе, наслаждаясь пешей прогулкой в Западном Голливуде.

"Сейчас актриса не комментирует, на самом деле ли девушка является ее новой избранницей, или их связывают только дружеские отношения. Это отнюдь не удивило поклонников голливудской актрисы. Ранее Кристен заявляла, что любит, когда люди делают много предположений относительно ее личной жизни. Поэтому она сохраняет интригу и не рассказывает о своих отношениях", — сказано в сообщении.

Кристен Стюарт сфотографировали во время свидания с девушкой (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главная красавица итальянского кинематографа Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кристен Стюарт, побачення, девушка, отношения
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