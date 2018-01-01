"Он ужасный": власти Британии жестко раскритиковали известного европейского политика

Жан-Клод Юнкер (фото — kremlin.ru)

Министр труда и пенсионного обеспечения Великобритании Эмбер Радд назвала президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "ужасным". Кроме того, она добавила, что необходимы официальные жалобы на его поведение, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Telegraph.

Как известно, Юнкер 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе взъерошил волосы одной из сотрудниц, которая его встречала. Британская политикиня отметила, что Юнкер был "гротескным", и раскритиковала его отношение к британскому министру Терезы Мэй.

"Он ужасный. До этого я имела в виду те фотографии, как он держал премьер-министра. Мне это не понравилось".

Она также прокомментировала инцидент с волосами.

"Это гротескно. Я имею в виду, если бы это произошло в нашем парламенте, я надеюсь, что была бы официальная жалоба. Когда я ездила к ЕС на встречу, то устала настаивать на том, чтобы меня не брали в медвежьи объятия. Все комиссары ЕС любят делать свои большие объятия", — добавила она.