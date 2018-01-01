В Минсоцполитики сообщили хорошую новость относительно роста реальной зарплаты украинцев

В Минсоцполитики сообщили хорошую новость относительно роста реальной зарплаты украинцев

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Фото: pixabay.com

В течение января-октября текущего года реальная зарплата в Украине выросла на 13%. С данным заявлением выступил Министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чиновник отметил, что в прошлом году минимальная зарплата выросла вдвое, а с января 2018 года еще на 16,3% и была установлена на уровне 3,723 тысяч гривен в месяц.

"В следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1% и составит с января 4,173 тысяч гривен. Среднемесячная номинальная зарплата по стране за январь-октябрь этого года увеличилась на 25,6% и составила 8,660 тысяч гривен. Реальная зарплата выросла на 13%", — заявил Рева.

По его словам, в прошлом году цифры были следующие: 37% номинального роста и 20% реального.

Напомним, что в проекте бюджета Украины на 2019 год предусмотрена достаточная сумма денег, которая позволит покрыть повышение пенсий и зарплат. Бюджет на выплату заработных плат и пенсий повысили более чем на 27 млрд гривен.

Ранее правительство утвердило проект бюджета Украины на 2019 год. Соответствующее решение было принято на заседании 14 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал важное заявление о повышении пенсий и зарплат в Украине, а также обнадежил относительно повышения тарифов на газ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Минсоцполитики, реальная зарплата
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